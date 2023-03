SG-Coach Machulla lobt „unglaublich konzentrierte Leistung“

Flensburgs Trainer Maik Machulla ballt die Faust. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Trainer Maik Machulla hat den Handballern der SG Flensburg-Handewitt großes Lob gezollt. Nach dem überraschend deutlichen 39:26-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der European League am Dienstag bei Benfica Lissabon sagte der 46-jährige: „Das war so nicht zu erwarten. Es war von Anfang bis Ende eine unglaublich konzentrierte Leistung.“

Flensburg - Trotz des klaren Vorsprungs vor dem Rückspiel am nächsten Dienstag in der heimischen Arena mahnte Machulla: „Wir haben Halbzeit jetzt. Wir müssen auch das zweite Spiel professionell spielen.“ Der SG-Coach ergänzte, dass man sich jetzt nicht zurücklehnen würde: „Wir haben ein großes Ziel.“ Damit meinte Machulla das Finalturnier der European League, das am 27. und 28. Mai in der Flensburger Halle ausgespielt wird.

In der ersten Begegnung machten die Portugiesen um die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Ole Rahmel (Kiel) und Petar Djordjic (Flensburg) allerdings nicht den Eindruck, als ob sie die SG ernsthaft in Gefahr bringen könnten. Machulla konnte angesichts des klaren Spielverlaufs früh durchwechseln und Kräfte sparen. „Wir haben alles gemacht, was wir vorbereitet haben“, sagte Rechtsaußen Johan Hansen nach der Partie.

Vor dem zweiten Duell mit Benfica steht für die Flensburger aber noch eine Aufgabe in der Bundesliga an. Am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) erwartet das Machulla-Team den TBV Lemgo Lippe. Im Hinspiel hatten die Norddeutschen eine 21:26-Niederlage kassiert. dpa