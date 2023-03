SG-Coach Maik Machulla: Können noch Meister werden

Flensburgs Trainer Maik Machulla gestikuliert an der Seitenlinie. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Trainer Maik Machulla hat die Hoffnung auf die vierte Meisterschaft für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt noch nicht aufgegeben. „Wenn wir jetzt alle unsere Spiele gewinnen, dann glaube ich, haben wir wirklich gute Möglichkeiten, noch Meister zu werden“, sagte der 46-Jährige am Freitag in einer Medienrunde.

Flensburg - In der Tabelle liegen die Flensburger aktuell mit 33:11 Punkten hinter den Füchsen Berlin (39:7), den Rhein-Neckar Löwen (37:11), dem THW Kiel (36:8) und Titelverteidiger SC Magdeburg (35:9) auf dem fünften Platz. Gegen alle vier Teams spielen die Flensburger noch. Dass es nur gegen die Löwen noch ein Heimspiel gibt, macht für Machulla dabei keinen Unterschied. „Wir sind auch in der Lage, auswärts sehr gute Spiele zu machen. Aber was wir auf jeden Fall immer im Auge haben, ist der Champions-League-Platz.“ Dafür muss die SG am Ende der Saison auf Platz zwei stehen.

Auf dem Weg dahin ist ein Heimsieg am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) über den TBV Lemgo Lippe absolute Pflicht. Im Hinspiel hatte die SG eine bittere 21:26-Niederlage kassiert. „Das war eine unserer schlechtesten Leistungen“, sagte Machulla, der damit keineswegs die Vorstellung der Ostwestfalen schmälern wollte.

Die Partie gegen den TBV ist für Machulla die 300. als Trainer der SG. Viel Aufhebens wollte er nicht machen, betonte aber: „Ich bin schon stolz darauf, da so eine Zahl stehen zu haben. Ich hoffe, es kommen noch viele dazu.“ dpa