SG Flensburg-Handewitt erkämpft Auswärtssieg in Hamburg

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Titelaspirant SG Flensburg-Handewitt ist mit einem Auswärtssieg in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla erkämpfte sich am Donnerstag vor 4189 Zuschauern einen 31:30 (17:13)-Erfolg beim HSV Hamburg. Beste Werfer der Partie waren Johannes Golla mit acht Toren für Flensburg und Jacob Lassen, der sieben Treffer für die Gastgeber erzielte.

Hamburg - Nach einigen Startschwierigkeiten kamen die Gastgeber aus der Hansestadt besser ins Spiel und hielten das Geschehen auch nach dem Vier-Tore-Rückstand zur Pause offen. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie immer hektischer: Hamburgs Kapitän Niklas Weller sah nach einem Ellenbogenschlag gegen Jim Gottfridsson die Rote Karte (42.). Die Schlusssekunden spielte der HSVH in doppelter Unterzahl. Der letzte Freiwurf von Asat Waliullin landete im Block und die SG jubelte über den knappen Sieg.

Bitter für die Flensburger: Linksaußen Emil Jakobsen musste nach einem unglücklichen Zusammenprall mit dem Hamburger Leif Tissier schon in der ersten Halbzeit mit einer Knieverletzung vom Feld. dpa