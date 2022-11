SG-Handballer Einarsson warnt vor isländischen Landsleuten

Bukarests Torwart Saeid Heidarirad (l) und Flensburgs Teitur Örn Einarsson kämpfen um den Ball. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Nur zwei Tage nach dem Punktverlust in der Bundesliga beim 25:25 im Auswärtsspiel gegen die MT Melsungen sind die Handballer der SG Flensburg-Handewitt auf europäischer Ebene gefordert. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) spielen die Norddeutschen auf Island gegen den Hauptstadtclub Valur Reykjavik.

Flensburg - Der isländische SG-Linkshänder Teitur Einarsson freut sich auf die Reise in die Heimat. „Das ist hammergeil“, sagte der 24-Jährige am Montag vor dem Abflug aus Frankfurt. Einarsson warnte vor Valur, das ebenso wie die SG die beiden ersten Vorrundenspiele in der Gruppe B gewonnen hat. „Das ist eine gute, schnelle Mannschaft“, sagte der Isländer.

Besonderes Augenmerk werden die Flensburger auf Valurs Torhüter Björgvin Pall Gustavsson richten. Der isländische Nationalkeeper war in der Bundesliga für den SC Magdeburg und den Bergischen HC aktiv. Gefahr geht auch im linken Rückraum von Magnus Magnusson aus. Teitur Einarsson kennt alle Spieler von Valur: „Die Handballer auf Island sind eine große Familie.“

Bei den Flensburgern fehlen weiterhin die angeschlagenen Magnus Röd und Jim Gottfridsson. Beide hatten schon die Reise nach Melsungen nicht angetreten. dpa