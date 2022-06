SG-Handballer monatelang ohne Buric: Saisonfinale am Sonntag

Flensburgs Torwart Benjamin Buric jubelt nach einer Parade. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Monate auf seinen Torhüter Benjamin Buric verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, zog sich der Bosnier einen Muskelteilriss im rechten Oberschenkel zu, der ihn zu einer langen Pause zwingt. Der 31-Jährige wird den Flensburgern damit auch im letzten Saisonspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei den Füchsen Berlin fehlen.

Hamburg - Gleiches gilt für Spielmacher Jim Gottfridsson, der an einem Faserriss im Oberschenkelmuskel laboriert. Auch wenn es für die SG gegen die Hauptstädter um nichts mehr geht, „gehen wir das Spiel konsequent an“, sagte SG-Trainer Maik Machulla. Die Norddeutschen stehen als Tabellenvierter ebenso sicher als Teilnehmer der European League fest wie die drittplatzierten Berliner.

Den Startplatz in der Champions League und die Vizemeisterschaft hat der THW Kiel auf Rang zwei sicher, der zeitgleich zur SG die Mannschaft von Frisch Auf Göppingen empfängt. „Wir wollen im Rhythmus bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Schließlich steht für die Kieler am 18. und 19. Juni noch das Finalturnier in der Königsklasse auf dem Programm.

Der HSV Hamburg tritt zum Ausklang der Serie am Sonntag beim TBV Lemgo Lippe an. Für die Mannschaft von Coach Torsten Jansen geht es in erster Linie darum, sich besser als am Donnerstag beim 27:32 gegen den TVB Stuttgart zu verkaufen. Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger noch auf Platz elf vorrücken, bei einer Niederlage bis auf Rang 14 abrutschen. dpa