SG-Trainer nach Kielce-Pleite sauer: „Nicht in Ordnung“

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Trainer Maik Machulla hat nach der Niederlage der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League deutliche Worte gefunden. „Über dieses Spiel müssen wir reden“, sagte der 45-Jährige nach der 25:33-Heimpleite am Mittwochabend gegen den polnischen Meister KS Vive Kielce. Besonders die Schlussphase ging dem Flensburger Coach gegen den Strich.

Flensburg - „Das ist nicht in Ordnung“, ärgerte sich Machulla.

Großen Anteil an der Flensburger Niederlage hatte Kielces Keeper Andreas Wolff. Der deutsche Nationaltorwart kam auf insgesamt 16 Paraden, wehrte dabei gleich drei Siebenmeter ab. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung“, sagte Wolff nach der Partie. Schließlich habe er „hier nur selten gewonnen“.

In der Tabelle der Gruppe B bleiben die Flensburger mit 9:13 Punkten auf Platz fünf. Um in die Playoff-Runde zu gelangen, muss das Team mindestens Sechster werden. Angesichts der noch ausstehenden Spiele gegen Paris Saint-Germain, den FC Porto und den FC Barcelona keine leichte Aufgabe.

Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) geht es für die Flensburger in der Bundesliga zum HC Erlangen. Mit den Franken hat die SG nach der 26:29-Schlappe in der zweiten Pokalrunde noch eine Rechnung offen: „Wir müssen uns neu aufstellen und unsere Einstellung ändern“, forderte Linksaußen Lasse Svan. dpa