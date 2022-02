Sieben-Tage-Inzidenz recht konstant: 14 weitere Corona-Tote

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bewegt sich weiter auf einem recht konstanten Niveau. Am Dienstag lag sie bei 885,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Am Montag hatte die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 868,9 gelegen, am Dienstag vergangener Woche bei 895,0. Binnen eines Tages wurden 14 weitere Corona-Todesfälle gemeldet - also vergleichsweise viele.

Kiel - Die Zahl der in Schleswig-Holstein bisher an oder mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg damit auf 2019.

Im bundesweiten Vergleich hat Schleswig-Holstein nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Dienstagmorgen weiterhin die zweitniedrigste Inzidenz nach Thüringen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Montagmorgen lag laut RKI bei 1441,0.

Es wurden am Dienstag in Schleswig-Holstein 5304 bestätigte Neuinfektionen gemeldet - am Dienstag zuvor waren es 5207. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - lag bei 5,15 und damit niedriger als eine Woche zuvor (5,60). 317 Patienten lagen mit Corona in Krankenhäusern - am Dienstag zuvor waren es 341. Auf Intensivstationen lagen 44 Corona-Patienten; eine Woche zuvor waren es 45. Von ihnen werden derzeit 30 beatmet.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde weiterhin für die Stadt Neumünster (1478,0), den Kreis Stormarn (1366,2) und die Stadt Flensburg (1235,4) registriert. Am niedrigsten war der Wert nun im Kreis Plön (631,6). dpa