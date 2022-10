Sieg beim „Club“: Holstein Kiel kann Abwärtstrend stoppen

Teilen

Kiels Alexander Mühling, Steven Skrzybski und Fabian Reese jubeln nach einem Tor. © Gregor Fischer/dpa/Archiv

Holstein Kiel hat den Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Im Gastspiel beim 1. FC Nürnberg setzten sich die Norddeutschen am Sonntag dank einer klaren Leistungssteigerung nach zuvor vier sieglosen Partien verdient 3:2 (0:1) durch. Vor 28.518 Zuschauern erzielten die starken Steven Skrzybski (62./80. Minute) und Fabian Reese (66.) die Tore für die Kieler, die sich durch den Erfolg in die obere Tabellenhälfte verbesserten.

Kiel - Lino Tempelmann (39.) und Christoph Daferner (90.+4) trafen für den FCN, der dagegen weiter tief in der Abstiegszone feststeckt.

Bei der Premiere des neuen FCN-Trainers Markus Weinzierl wurden die auf drei Positionen in der Startelf veränderten Gäste früh in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Torhüter Thomas Dähne parierte gegen Jens Castrop (6.) sowie doppelt gegen Fabian Nürnberger und Tempelmann (19.). Verteidiger Simon Lorenz rettete noch zweimal im Sitzen gegen Erik Wekesser (37.), ehe Dähne bei Tempelmanns Flatterball aus gut 20 Metern nicht gut aussah, weil der Schuss zwar scharf, aber nicht platziert war. Die Kieler hätten zwar fast umgehend geantwortet, doch Lewis Holtby scheiterte an „Club“-Keeper Christian Mathenia (41.).

Nach dem Wechsel wollte KSV-Coach Marcel Rapp mit der Hereinnahme von Kwasi Wriedt und Jonas Sterner mehr Schwung in die Kieler Aktionen bringen. Mit Erfolg: Beinahe hätte Skrzybski schon zugeschlagen, doch er köpfte Reeses Maßflanke freistehend vorbei (55.). Sieben Minuten später funktionierte beider Zusammenspiel besser und es stand 1:1. Und es kam noch besser, denn Reese sorgte für die KSV-Führung. Die Vorlage kam diesmal von Skrzybski, der mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. dpa