Sky-Experten: HSV in 2. Liga Top-Favorit

Fußballfans jubeln im Stadion. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Vier Tage vor Beginn der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich TV-Experten auf den Hamburger SV als Favoriten festgelegt. Beim Sky-Talk am Montagabend in einer Hamburger Sportsbar sagte Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka: „Für mich ist der HSV der Top-Favorit. Die Qualität ist brutal. Daher steigen sie auf.“ Sein Kollege Ewald Lienen, der lange Zeit beim FC St.

Hamburg - Pauli in verschiedenen verantwortlichen Positionen tätig war, meinte: „Der HSV ist einer der Top-Favoriten.“ Für den einstigen Spieler und Trainer ist die Spitze aber breiter: „Hannover und Nürnberg haben auch gute Leute dazu geholt.“

Mattuschka, der als Profi bei Union Berlin und Energie Cottbus gespielt hatte, erwartet erneut ein spannendes Spieljahr. In der Vorsaison hatten bis zu neun Mannschaften lange Zeit Aufstiegschancen. „Ich glaube, dass die Saison noch enger wird“, meinte der 41 Jahre alte ehemalige Mittelfeldakteur. Die Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth und Arminia Bielefeld „werden von Anfang an eine gute Rolle spielen“, sagte er. Im vergangenen Zweitliga-Jahr hatten die Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen die sofortige Rückkehr in die Bundesliga geschafft.

Sky überträgt alle 306 Partien des Spieljahres live. Eröffnet wird die Saison mit dem Spiel des Aufsteigers 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 am Freitag um 20.30 Uhr. dpa