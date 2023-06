Sommerflaute zum Kieler-Woche-Auftakt

Segeln: Kieler Woche - olympische Klassen. Am ersten Wettkampftag herrscht Flaute auf der Kieler Förde. © Sascha Klahn/dpa

Die Kieler Woche startet nach ihrer Eröffnung am Samstagmittag ohne Wettfahrten in den olympischen Klassen in ihre 129. Auflage. Flaue Sommerwinde hatten zunächst für mehrere Verschiebungen gesorgt, bevor das Programm für den Eröffnungstag ganz abgesagt werden musste. Für Sonntag ist von 11.00 Uhr an ein mit insgesamt 54 Rennen auf den olympischen Kursen und der Seebahn volles ein Nachholprogramm angesetzt.

Kiel – Stattfinden konnte zum Auftakt lediglich die Aalregatta für die Kiel-Jachten, die am Samstag verspätet und mit stark verkürztem Kurs ausgetragen wurde. Der Kieler-Woche-Klassiker führte mehr als 200 Boote in sehr leichten Winden über nur zehn Seemeilen in den Zielhafen Eckernförde. Von dort segeln die Crews am Sonntag wieder zurück nach Kiel.

Kieler-Woche-Sportchef Dirk Ramhorst sagte am Eröffnungsnachmittag im Olympiazentrum Kiel-Schilksee: „Die Stimmung hier ist gut. Wir haben es heute mit den Rennen versucht. Und wir könnten ja auch ohne Wind im Regen stehen. Geben wir heute dem Volksfest Vorrang und hoffen auf segelbare Winde und guten Sport am Sonntag." dpa