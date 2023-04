Sonne am Tag der Arbeit in Schleswig-Holstein und Hamburg

Wetter

Der Tag der Arbeit startet in Schleswig-Holstein und Hamburg sonnig. Im Tagesverlauf ziehen laut einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vereinzelt Wolken auf. Es bleibt trocken. In Hamburg werden 18 Grad erwartet, in Flensburg 15 Grad und auf Helgoland 11 Grad. An den Küsten sind die Temperaturen insgesamt etwas niedriger. Tagsüber ist der Wind schwach, an der Nordsee mäßig.

Kiel/Hamburg - Zum Abend ziehen von Westen her erste Wolken auf, dann können auch schon die ersten Regentropfen herunterkommen. In der Nacht zum Dienstag breitet sich der Regen weiter ostwärts aus, jedoch kommt es nur örtlich zu leichten Schauern. dpa