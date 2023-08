Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer zum Wochenstart

Teilen

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Die neue Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit abwechselnd Sonne und Wolken. Am Sonntag klettern die Temperaturen auf maximal 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es kommt gelegentlich zu kurzen Schauern, dazu weht schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer Wind. In der Nacht zum Montag werden vereinzelt Schauer erwartet, die Temperaturen kühlen auf 11 bis 15 Grad ab.

Hamburg/Kiel - Am Montag wechseln sich laut DWD Sonne und Wolken ab. Im Verlauf des Tages kann es zwischen Hamburg und Lübeck auch schauern. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad. In der Nacht kommt es im Hamburger Raum zu einzelnen Schauern - auch Gewitter schließt der Deutsche Wetterdienst nicht aus. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 18 Grad.

Auch der Dienstag wird laut Vorhersage wechselhaft. Es kann teils kräftig regnen oder gewittern. Die Temperaturen steigen tagsüber auf maximal 27 Grad, und sinken in der Nacht auf höchstens 13 Grad. dpa