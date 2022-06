Sonnencreme und Regenschirm: Das Wetter am Wochenende

Eine Frau geht mit einem Regenschirm auf einer Straße entlang. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für das Wochenende die erste große Hitzewelle des Jahres. In Hamburg und Schleswig-Holstein soll davon wenig zu spüren sein.

Hamburg/Kiel - Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende im Süden Deutschlands mit Temperaturen bis zu 38 Grad rechnet, soll es in Hamburg und Schleswig-Holstein mit maximal 23 Grad deutlich kühler bleiben. „Der Samstag gestaltet sich noch sehr freundlich“, sagte die DWD-Meteorologin Franka Nawrath. Trotz reichlich Sonnenschein soll es am Samstag aber nicht wärmer als 23 Grad in der Hansestadt und an der Küste werden. Auf der Ostseeinsel Fehmarn werden laut DWD maximal 20 Grad erwartet.

Am Sonntag wird man die Sonnencreme wohl oder übel gegen einen Regenschirm tauschen müssen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in der Nacht eine Kaltfront, die die Temperaturen im Norden purzeln lässt. Neben teilweise starken Regenfällen und kurzen Gewittern werden maximal 17 Grad in Hamburg und 15 Grad in Schleswig-Holstein erwartet.

Sollte es am Wochenende doch heißer werden als erwartet, ist der Tierpark Gettorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde bestens vorbereitet. Die Alpakas dürften sich über eine kalte Dusche aus dem Wasserschlauch freuen, sagte eine Sprecherin des Tierparks. „Die Schimpansen und einige andere Affen genießen auch mal ein Eis aus Fruchtsaft oder eine Obst-Eisbombe.“ dpa