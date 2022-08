SPD fordert Entlastungspaket mit 100 Millionen Euro

Die SPD will mit 100 Millionen Euro Menschen in Schleswig-Holstein entlasten, die von den gestiegenen Energiekosten besonders belastet sind. Dies zielt nicht auf Empfänger von Grundsicherung, sondern auf Haushalte mit zu geringem Einkommen in der aktuellen Situation, wie Fraktionschef Thomas Losse-Müller am Montag erläuterte. Die Mittel sollen aus den Notkrediten kommen, die zur Abfederung von Folgekosten des Ukrainekriegs beschlossen wurden.

Kiel - Allein 50 Millionen Euro will Losse-Müller zur Kofinanzierung von Härtefallfonds verwenden, die Kommunen, kommunale Energieversorger und Wohnungsunternehmen für Menschen in Not auflegen. 30 Millionen sind für praktische Energiesparmaßnahmen vorgesehen, 10 Millionen zur Vermittlung von Hilfsangeboten wie Wohngeld, Beratung und Energiespartipps. Fünf Millionen Euro sind geplant für eine Werbekampagne zum Recht auf Wohngeld, das möglicherweise von 100 000 Berechtigten nicht beansprucht werde. Auch fünf Millionen sollen in Zusatzangebote der Verbraucher- und Schuldnerberatung fließen.

Mit den in einem Antrag gebündelten SPD-Forderungen wird sich der Landtag in der nächsten Woche befassen. Der schwarz-grünen Regierung bescheinigte Losse-Müller Plan- und Tatenlosigkeit. dpa