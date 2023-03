SPD fordert längere Übergangsfrist für Autos aus der Ukraine

Niclas Dürbrook (SPD) spricht. © Marcus Brandt/dpa

Die SPD hat eine Ausnahmeregelung für das Fahren mit ukrainischen Autokennzeichen auf Schleswig-Holsteins Straßen gefordert. „Geflüchtete aus der Ukraine können derzeit in Deutschland für zwölf Monate mit ukrainischen Kennzeichen fahren“, sagte der SPD-Verkehrspolitiker Niclas Dürbrook am Dienstag. Diese 12 Monate seien für die ersten Geflüchteten bereits abgelaufen, danach müssen sie ein deutsches Kennzeichen beantragen.

Kiel - Mit einer Zulassung sei unter anderem ein teures Gutachten notwendig.

Dürbrook verwies auf eine in Sachsen-Anhalt auf den Weg gebrachte Verlängerung der Frist bis 1. April 2024. Menschen aus der Ukraine hätten in Schleswig-Holstein mit genug Hürden zu kämpfen, sagte Dürbrook. „Da braucht es keine weitere bürokratische und finanzielle Hürde bei den Kennzeichen - zumal viele Geflüchtete nach wie vor mit genau diesem Auto so schnell wie möglich in ihr Heimatland zurückkehren wollen.“ Die Landesregierung müsse eine Ausnahmeregelung auf den Weg bringen. dpa