SPD will mehr Chancengerechtigkeit erreichen

Serpil Midyatli, SPD-Landtagsabgeordnete und SPD-Landesvorsitzende, und Thomas Losse-Müller, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag Schleswig-Holstein. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Die Nord-SPD will auf einem Kongress im Juli nach Antworten auf die Frage der Chancengerechtigkeit und veränderte Lebenswirklichkeiten der Menschen suchen. Dabei solle es nicht nur um Umverteilung gehen, kündigte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Mittwoch an. Als Beispiele nannte sie die 30-Stunden-Woche und die Idee eines Grunderbes für alle.

Kiel - Mit Wissenschaftlern und auch Experten aus anderen Bundesländern wollen die Sozialdemokraten am 8. Juli ergebnisoffen und ohne Tabus diskutieren. „Es gibt Menschen, die können sich das leisten, sich Zeit für bestimmte Dinge zu nehmen und Arbeitszeiten zu reduzieren und andere wiederum nicht“, sagte Midyatli. „Wie schafft man es, dass Menschen auch wirklich durch Bildung aufsteigen können, Wohlstand weiter generieren können.“

Eine politische Antwort auf solche Themen will der Landesverband in einen Leitantrag für den Bundesparteitag Ende des Jahres münden lassen.

Von der schwarz-grünen Landesregierung gibt es nach Ansicht der SPD-Landeschef derzeit keine Antworten auf akute Probleme der Menschen und wichtige Fragen des Landes. „Sie hat weder eine Strategie noch irgendeine Idee, wo sie mit dem Land hin will“, sagte Midyatli. „Das ist deutlich zu wenig, was die Landesregierung zeigt - und zwar auf allen Politikfeldern.“ Bei wichtigen Themen wie der Krankenhausfinanzierung starte diese wie jüngst bei einem gemeinsamen Vorstoß mit Nordrhein-Westfalen und Bayern Ablenkungsmanöver und erhebe nur Forderungen an die Bundesregierung. dpa