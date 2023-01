St.-Paulis Eggestein: „Sehr spannend“ mit jungem Trainer

Teilen

St. Paulis Johannes Eggestein (l) und Magdeburgs Malcolm Cacutalua im Kampf um den Ball. © Christian Charisius/dpa

Johannes Eggestein vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli sieht im neuen Trainer Fabian Hürzeler einen Hoffnungsträger für den angepeilten Aufschwung in der Rückrunde. „Er hatte schon bisher seinen Anteil an den Dingen, die gut gelaufen sind, vor allem im taktischen Bereich“, sagte Eggestein dem „Hamburger Abendblatt“ (Donnerstag) im Trainingslager in Benidorm an der spanischen Costa Blanca.

Alicante - „Ich finde es sehr spannend, mit so einem jungen Trainer zu arbeiten. Bisher läuft es gut.“

Der 29 Jahre alte frühere Co-Trainer Hürzeler ist nach der Trennung von Timo Schultz zum Chefcoach befördert worden. „Auf dem Platz wird er jetzt etwas lauter, wenn ihm etwas nicht gefällt“, nannte Eggestein eine Veränderung.

Im Training sei „extrem viel Zug“, befand der ehemalige Stürmer von Werder Bremen. „Wir alle haben richtig Bock, aber wir haben ja auch etwas gutzumachen. Wir Spieler stehen ebenso in der Verantwortung, es lag ja nicht nur an einer Person. Wir tragen alle eine Mitschuld“, sagte Eggestein, der mit fünf Toren bester St.-Pauli-Schütze der Hinrunde ist. dpa