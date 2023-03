St. Paulis B-Elf siegt im Test 2:0 gegen 96

Hannovers Phil Neumann (l) foult St. Paulis Oladapo Afolayan. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat im Testspiel gegen die zweite Garde des Ligakonkurrenten FC St. Pauli eine Niederlage kassiert. Die Hamburger setzten sich in Norderstedt am frühen Freitagnachmittag gegen die überwiegenden mit Stammkräften angetretenen Niedersachsen mit 2:0 (0:0) durch. Luca Zander (51. Minute) brachte die Hamburger in Norderstedt in Führung, Oladapo Afolayan (87.

Norderstedt - ) erhöhte kurz vor Spielende.

Nach einem Zusammenprall musste der im Kopfbereich getroffene St. Paulis Innenverteidiger Jakov Medic behandelt werden und wurde ausgewechselt. Die Hamburger waren im Vergleich zum vergangenen Pflichtspiel beim SV Sandhausen (5:0) zunächst nur mit dem Kroaten Medic gestartet.

96-Torwart Leo Weinkauf vereitelte mehrere gute Chancen der Gastgeber. Auf beiden Seiten kamen die Teams zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Hannovers Sebastian Ernst scheiterte frei vor dem Tor.

Nach dem Abstiegskampf in der Hinrunde unter dem alten Trainer Timo Schultz hat der FC St. Pauli in diesem Jahr bislang alle acht Rückrunden-Spiele unter dem neuen Coach Fabian Hürzeler gewonnen. Hannover dagegen unterlag am vergangenen Wochenende beim Niedersachsen-Rivalen Eintracht Braunschweig (0:1). Der Tabellenzehnte zerrt derzeit noch von der starken Hinrunde, der Abstand zum Abstiegsrelegationsrang beträgt aber nur noch sechs Punkte. dpa