Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli am 21. April

Die Fahnen der beiden Hamburger Profi-Fussballclubs wehen nebeneinander an zwei Masten. © Markus Scholz/dpa/Archivbild

Das Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli findet als Freitagabend-Spiel am 21. April im Volksparkstadion statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 26 bis 29 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag veröffentlichte. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr. Das Hinspiel hatte der Kiezclub mit 3:

Hamburg - 0 für sich entschieden.

Zuvor spielt Aufstiegskandidat HSV am 31. März (18.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf, am 8. April (13.00 Uhr) gegen Hannover 96 sowie am 15. April (20.30 Uhr) im Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Der FC St. Pauli empfängt am 1. April (13.00 Uhr) Jahn Regensburg, spielt am 8. April (20.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim und hat am 16. April (13.30 Uhr) Eintracht Braunschweig zu Gast.

Holstein Kiel bestreitet am 2. April (13.30 Uhr) sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Es folgen die Begegnungen bei Hansa Rostock am 9. April (13.30 Uhr), gegen den 1. FC Nürnberg am 15. April (13.00 Uhr) und in Heidenheim am 23. April (13.30 Uhr). dpa