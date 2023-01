Starkoch Lafer kommt zur Ausstellungseröffnung „Grass kocht“

Der Leidenschaft von Günter Grass für alles Kulinarische und dessen Zubereitung widmet sich eine Sonderausstellung, die am 1. März (19.30 Uhr) in der Kulturwerft Gollan eröffnet wird. An dem Abend werde Schauspielerin Helene Grass - Tochter von Günter Grass - Passagen aus dem Roman „Der Butt“ lesen, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Dienstag mit.

Lübeck - Auch der Starkoch Johann Lafer wird den Angaben zufolge zur Eröffnung erwartet.

Er wird mit dem Leiter des Günter Grass-Hauses über die Kunst des Kochens und der Literatur sprechen. Im Anschluss an das Gespräch werde Lafer vor den Augen der Gäste auf der Bühne einen Butt zubereiten, sagte eine Sprecherin der Kulturstiftung.

Zum Abschluss des Abends ist ein Gespräch mit dem neuen Leitenden Direktor der Lübecker Museen, Tilmann von Stockhausen, und dem Referenten für Welternährung, Agrarhandel und Meerespolitik des Hilfswerks „Brot für die Welt“, Francisco Mari, geplant.

Im privaten Leben sei Günter Grass ein leidenschaftlicher Koch gewesen, der gerne und häufig Gäste zu Tisch gebeten habe, sich aber auch politisch mit dem Thema Hunger in der Welt auseinandergesetzt habe, hieß es weiter. Immer wieder habe Grass deshalb auch das Thema in seinen Zeichnungen, Skulpturen, Gedichten und Romanen aufgegriffen. So spielen in seinem Roman „Der Butt“ Köchinnen aus allen Epochen der Weltgeschichte eine Hauptrolle. dpa