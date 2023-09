Nach Starkregen im Norden: Ort vor Sylt mit Güllewagen abgepumpt

Von: Dagmar Schlenz

Zwei Güllewagen pumpen in Klanxbüll nach starken Regenfällen das Wasser von den Straßen. © privat

Heftiger Starkregen sorgte in Klanxbüll im Kreis Nordfriesland für überflutete Straßen. Die freiwillige Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun – und bekam ungewöhnliche Unterstützung.

Klanxbüll – Normalerweise werden die leuchtend gelben Wagen zum Abpumpen von Gülle, also Kot und Urin von Kühen und Schweinen, verwendet. Im nordfriesischen Klanxbüll hat man zwei Güllewagen kurzerhand zweckentfremdet. Nach starken Regenfällen in Schleswig-Holstein waren viele Straßen in dem kleinen Ort vor Sylt komplett überflutet. Einsatzkräfte nutzten die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, um den Wassermassen Herr zu werden.

Das gab es so noch nicht: „Land unter“ in Klanxbüll

Nachdem Anfang August das Heavy-Metal-Festival in Wacken bereits im Schlamm versunken war, wurde der Norden zum Monatsende noch einmal von Starkregen heimgesucht. In den frühen Morgenstunden des 30. August 2023 setzten heftige Regenfälle ein, die über Stunden anhielten. Die Auswirkungen in dem kleinen Ort Klanxbüll im Kreis Nordfriesland wurden bei Einbruch der Dämmerung deutlich: Viele der Straßen waren komplett überflutet. Die freiwillige Feuerwehr Klanxbüll musste ausrücken, Unterstützung kam aus den Nachbargemeinden Friedrich Wilhelm Lübke Koog und Neukirchen.

Wegen der Wassermassen auf den Straßen wurden zwei Pumpwagen hinzugezogen, die normalerweise zum Abpumpen von Gülle genutzt werden. Gegen 11 Uhr hatten die auffälligen gelben Fahrzeuge einen Großteil der Straßen vom Wasser befreit. „Es gab schon immer Starkregen, bei dem das Wasser schlecht ablief, aber so wie dieses Mal, dass wirklich ziemlich alle Straßen in Klanxbüll überflutet waren, gab es vorher noch nicht“, berichtet Sascha Lewi gegenüber Ippen.Media. Lewi ist stellvertretender Wehrführer der freiwilligen Feuerwehr und Bürgermeister von Klanxbüll. „Wir überlegen, wie wir damit zukünftig noch besser umgehen.“, so Lewi weiter.

Nach Starkregen in Klanxbüll: Autos verursachen Bugwellen wie Schiffe

Grund für die heftigen Überflutungen in Klanxbüll war nicht nur der viele Regen, sondern auch das schlecht ablaufende Wasser. Manche der Gullis waren nicht gereinigt, sodass die Wassermengen nicht abfließen konnten. Trotz der überfluteten Straßen waren einige Menschen mit dem Auto unterwegs, unter anderem zum Bahnhof in Klanxbüll. Viele Sylt-Pendler stellen hier ihre Fahrzeuge ab, um mit dem Zug über den Hindenburgdamm auf die Insel zu fahren. Ein Augenzeuge berichtet, die Autos hätten regelrechte Bugwellen ausgelöst, durch die das Wasser teilweise bis in die Garagen der Anwohner geschwappt sei.

Das Durchfahren der überschwemmten Straßen blieb auch für manchen Autofahrer nicht ohne Folgen. Durch den Wasserdruck lösten sich bei einigen Fahrzeugen die Nummernschilder und blieben im Wasser zurück. Einsatzkräfte vor Ort sammelten die Kennzeichen ein und suchen auf Facebook nach den Besitzern.

Auch in der geschlossenen Facebook-Gruppe der Sylt-Pendler wird nach den Eigentümern von zwei Nummernschildern gesucht, die sich „bei der sportlichen Durchfahrt durch den Nah-und-Frisch-See von den jeweiligen Fahrzeugen gelöst haben“. Der 30. August 2023 wird vielen Klanxbüllern sicherlich in Erinnerung bleiben. Zumindest verspricht die Wetter-Prognose für den September noch einmal Sonne und Wärme – und hoffentlich keinen Starkregen.