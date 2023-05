Start der Badesaison: Ministerium sieht gute Wasserqualität

Ein Radio steht auf einer Picknickdecke, auf der eine Person am See in der Sonne liegt. © Frank Hammerschmidt/dpa

Zum Start der Badesaison am 1. Juni ist die Wasserqualität der Gewässer in Schleswig-Holstein nach Angaben des Gesundheitsministeriums sehr gut. Bisher wurden rund 290 Proben genommen, wie das Ministerium am Mittwoch berichtete. Beobachtet wird die Badewasserqualität in diesem Sommer neu in Olpenitz (Schleimündung) und Hasselfelde (Kieler Förde). Das Land biete mit seiner Lage zwischen den Meeren sowie den Seen und Flüssen viele Möglichkeiten für ein gesundes Bad in natürlicher Umgebung, sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU).

Kiel - „Das bestätigen die erfreulichen Messergebnisse der Vorsaison eindrucksvoll.“

Von den rund 330 Badegewässern im Norden hatten im vergangenen Jahr fast 90 Prozent die Bestnote „ausgezeichnet“ erhalten, rund acht Prozent galten als gut, etwa zwei Prozent als befriedigend. Zwei Badestellen (Lundenbergsand und Schobüll) wurden in erster Linie aufgrund von Verschlickung abgemeldet und mit mangelhaft bewertet.

Aktuelle Messwerte stehen ab sofort online unter der Adresse www.schleswig-holstein.de/badegewaesser. Die Seite wird bis 15. September fortlaufend aktualisiert. Die Gesundheitsbehörden vor Ort nehmen regelmäßig Proben. Einzelne Grenzwertüberschreitungen oder Badeverbote sollen in der Regel innerhalb weniger Stunden unter Aktuelles veröffentlicht werden. dpa