Steen erste Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein

Licht wirft den Schatten eines Kreuzes durch ein Kirchenfenster. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Die Pastorin Nora Steen wird im November erste Bischöfin des Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche. Die 47-Jährige kam am Samstag im dritten Wahlgang als einzige Bewerberin auf 106 Stimmen der Synodalen, wie Präses Ulrike Hillmann am Samstag bekanntgab. Es gab 24 Enthaltungen. Eine Stimme war ungültig.

Rendsburg - Nach dem zweiten Wahlgang hatte Pastor Friedemann Magaard (58), Gemeindepastor in Husum, seinen Verzicht auf eine Kandidatur im dritten Wahlgang erklärt. Weder Steen noch Magaard hatten in den beiden ersten Wahlgängen die gesetzlich notwendige Zahl von 79 Stimmen erreicht. Die Landessynode hat 156 Mitglieder.

Der Amtsinhaber Gothart Magaard, älterer Bruder des Bischofskandidaten, geht am 1. November in den Ruhestand. Die Wahl zwischen Magaard und Steen galt nicht als inhaltliche Richtungsentscheidung. Der Sprengel Schleswig und Holstein ist mit gut 868.500 evangelischen Christinnen und Christen der größte in der Nordkirche. Bischofssitz ist Schleswig. dpa