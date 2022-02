1:0: Sterners Last-Minute-Tor lässt Kiel jubeln

Kiels Kwasi Okyere Wriedt (l-r), Jonas Sterner und Phil Neumann feiern den Treffer zum 1:0. © Axel Heimken/dpa

Holstein Kiel hat dank Jonas Sterner seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) schoss der Mittelfeldakteur die Störche am Sonntag zu einem glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg über Fortuna Düsseldorf. Bei Dauerregen hatte die Fortuna vor der Geisterkulisse im Holstein-Stadion mehr vom Spiel und die besseren Chancen, blieb aber auch im vierten Spiel nacheinander ohne eigenen Torerfolg und ist nun mit dem SV Sandhausen auf dem Relegationsrang punktgleich.

Kiel - Holstein Kiel ist nun schon seit fünf Spielen in Serie ungeschlagen.

In den ersten 45 Minuten hätte Robert Bozenik die Gäste in Führung bringen müssen. Doch erst scheiterte er an Torhüter Thomas Dähne, der ihn zuvor unfreiwillig angespielt hatte (20.). Bei seiner zweiten hundertprozentigen Einschussmöglichkeit zielte Bozenik freistehend daneben (37.). Für die KSV Holstein deutete Stürmer Benedikt Pichler (36./40.) nur zweimal Torgefahr an, war aber nicht erfolgreich.

Nach dem Wechsel tat sich auf dem Rasen noch weniger. Beide Trainer reagierten mit der Hereinnahme von frischen Akteuren, doch die beiden Mannschaften agierten über weitere Strecken zu uninspiriert und unkonzentriert. Die trostlose Nullnummer wäre die logische Konsequenz gewesen, doch dann traf Sterner mit einem „Tor des Monats“. dpa