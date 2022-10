Steuerzahlerbund kritisiert Baukosten und Staatsverschuldung

Teure Fahrradstellplätze, Kostenexplosionen bei Bauvorhaben, mehr Geld für Landtagsfraktionen - der Steuerzahlerbund beleuchtet in seinem Schwarzbuch wieder Fälle, bei denen er Geldverschwendung sieht. Doch den Verband treibt noch mehr um.

Kiel - Von 100 Beispielen, die der Bund der Steuerzahler in seinem neuen Schwarzbuch als Verschwendungsfälle in Deutschland angeprangert hat, sind 8 in Schleswig-Holstein angesiedelt. Der Verband kritisierte bei der Vorstellung am Mittwoch Kostenexplosionen beim Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, die Aufstockung von Mitteln für die Fraktionen im Landtag und die Nichtnutzung eines vom Land gekauften großen Gebäudes. Zudem monierte er unter anderem die Kosten für geplante Fahrradstellplätze am neuen Rathaus in Elmshorn.

Allergrößte Sorgen bereite die zunehmende Staatsverschuldung, sagte Präsident Aloys Altmann. In den vergangenen zwei Jahren seien in Deutschland pro Kopf 5000 Euro an zusätzlichen Schulden dazugekommen. Auch Schleswig-Holstein betreibe verantwortungslose Verschuldungspolitik zulasten künftiger Generationen, sagte Altmann unter Hinweis auf die vom Landtag im Zuge der Corona-Pandemie beschlossene Notkredit-Ermächtigung über mehr als fünf Milliarden Euro. Geld sei genug da, es müsse nur vernünftig verwendet werden.

Aus Altmanns Sicht fließen hohe Beträge nach dem Gießkannen-Prinzip auch an Unternehmen und Bürger, die diese zur Krisenbewältigung nicht benötigten. Es gebe Gruppen, die von den aktuellen Krisen besonders betroffen seien und denen zielgerichtet geholfen werden müsse, wenn sie sich nicht selber helfen können. Aber längst nicht jeder Rentner und jeder Student sei automatisch finanziell notleidend. „Ohne konsequente Bedürfnisprüfung darf es keine öffentlichen Hilfszahlungen geben.“

Eine Auswahl von „Schwarzbuch-Fällen aus dem Norden:

FAHRRADSTÄNDER: Stolze 17 200 Euro würde laut Steuerzahlerbund jeder einzelne von 87 Stellplätzen kosten, wenn Elmshorn die Pläne der Ratsversammlung zum Umbau eines Schuppens zur Fahrradgarage umsetzt. Bei einem - von der Verwaltung vorgeschlagenen - Abriss und einem Bau einer modernen Anlage wäre das Ganze für 2500 Euro pro Stück zu haben. Noch sei Zeit, auf diese Variante umzusteigen.

KANALAUSBAU: Von aberwitzigen Kostenexplosionen und kaum erklärbaren Bauzeitverlängerungen am Nord-Ostsee-Kanal spricht der Verband. Für eine neue Brücke als Ersatz der Levensauer Hochbrücke bei Kiel würden statt ursprünglich 47 Millionen Euro nun 215 Millionen angesetzt. Zur Erneuerung der kleinen Schleusen in Kiel seien aus 240 Millionen 650 Millionen geworden. Schuld seien mangelhafte Planungen.

LANDTAG: Die Fraktionen haben ihre Mittel von 6,9 Millionen Euro auf 7,3 Millionen im Jahr erhöht, obwohl die Zahl der Abgeordneten von 73 auf 69 sank und es mit dem Aus für die AfD nur noch fünf Fraktionen gibt. Zudem stieg die Zahl der Vizepräsidentinnen oder -präsidenten von drei auf fünf. Dabei hätten die Fraktionen ihre Mittel gar nicht ausgeschöpft, sondern 1,7 Millionen Euro Rücklagen angehäuft, rügt der Steuerzahlerbund. „Die Landtagsfraktionen betreiben Selbstbedienung in Zeiten, in denen die Bürger den Gürtel enger schnallen sollen.“ Dieses Vorgehen passe nicht in diese Zeit, sagte Altmann. Er rügte erneut, dass nach der Wahl ein zusätzliches Ministerium und neue Staatssekretärsposten geschaffen wurden.

AUTOBAHN: Der Ausbau der B404 zur A21 auf sechs Kilometern zwischen Nettelsee und Klein Barkau (Kreis Plön) soll statt 65 Millionen Euro nun 138 Millionen kosten. „Kein anderes Autobahnprojekt in Deutschland hat sich 2021/2022 so stark verteuert“, moniert der Verband. Absurd wirke die Begründung: Für Brückenbauarbeiten seien neue Planungen erforderlich geworden, weil der Baugrund unerwartet weich sei - die Trasse führt durch ein Moorgebiet.

LEERSTAND: Noch immer ist ungewiss, wie das Land das Gebäude des ehemaligen Wehrbereichskommandos nutzen will, das es 2016 für zwei Millionen Euro von der Bundeswehr gekauft hatte. Unterhaltungskosten von 5,9 Millionen Euro seien hinzugekommen. Kurz war das Gebäude in bester Lage nahe dem Kieler Förde-Ufer als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. Für Sanierung und Modernisierung veranschlagten Experten mindestens 20 Millionen Euro. Überlegungen, die Staatskanzlei dort unterzubringen, wurden nicht umgesetzt.

GASOMETER: Die 2015 außer Betrieb genommene Anlage in Lübeck sollte abgerissen werden. Der Denkmalschutz intervenierte. Weil sich Nieten zu lösen drohten, wurde der Gasometer „eingehaust“ - für rund eine Million Euro. Die jährlichen Unterhaltungskosten betrugen laut Steuerzahlerbund 100 000 Euro. Nachdem Bemühungen gescheitert waren, das Gebäude kulturell neu zu nutzen und sich weitere hohe Kosten abzeichneten, gab der Denkmalschutz nach und erlaubte den Abriss. Wären die Prüfungen rechtzeitig gelaufen, hätten 1,6 Millionen Euro gespart werden können, so der Steuerzahlerbund. dpa