Stimmung im schleswig-holsteinischen Handwerk verbessert

Teilen

Eine Metallplatte wird in einer Produktion bearbeitet. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Die Stimmung im schleswig-holsteinischen Handwerk hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres verbessert. In der Konjunkturumfrage der Handwerkskammern Flensburg und Lübeck für diesen Zeitraum meldeten 56 Prozent der teilnehmenden Handwerksbetriebe eine gute, 34 Prozent eine befriedigende und zehn Prozent eine schlechte Geschäftslage. In den meisten Gewerbegruppen des Handwerks sei damit eine bessere Entwicklung eingetreten als noch im Vorquartal erwartet, teilte die Handwerkskammer am Montag mit.

Lübeck- Gegenüber dem Vorquartal gab es deutlich weniger Betriebe, die rückläufige Umsätze und sinkende Auftragsbestände meldeten.

„Der Frühjahrsaufschwung ist ein gutes Zeichen. Wir sehen aber auch viele Fragezeichen zur Entwicklung im weiteren Jahresverlauf“, sagte der Präsident der Handwerkskammer Schleswig-Holstein, Ralf Stamer, vor dem Hintergrund der erheblichen Konjunkturrisiken. „Das Handwerk und seine Kundinnen und Kunden brauchen daher vor allem verlässliche politische Rahmenbedingungen, damit künftig mehr Neubauvorhaben realisiert werden und die Nachfrage nach Leistungen aus dem gesamten Spektrum des Handwerks stabil bleibt.“

Für das dritte Quartal 2023 erwarten den Angaben zufolge 11 Prozent der Handwerksbetriebe eine Verbesserung ihrer Situation. 71 Prozent rechnen den Angaben zufolge mit einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung und 18 Prozent mit einer Verschlechterung der Geschäftslage. dpa