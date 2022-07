Strahlendes Brautpaar: Lindner heiratet auf Sylt

Die Braut, die Journalistin Franca Lehfeldt, kommt an der Kirche an.

Die Promi-Sause geht weiter: Nach Standesamt und Polterabend wollen sich Christian Lindner und Franca Lehfeldt auch in einer Kirche das Jawort geben. Mit dabei sind zahlreiche prominente Gäste.

Sylt - Bundesfinanzminister Christian Lindner und die Journalistin Franca Lehfeldt sind am Samstagnachmittag zu ihrer Trauung in einer Kirche auf Sylt eingetroffen. Die Braut kam gemeinsam mit ihrem Vater in einem Cabriolet an der Kirche St. Severin in Keitum an, sie trug ein rückenfreies Kleid mit langer Schleppe und einer Schleife im Nacken und offenes Haar. Lindner (FDP) trug einen dunkelblauen Anzug und eine silberfarbene Krawatte mit einer weißen Rose als Ansteckblume.

Kurz vor der Trauung versammelten sich vor der Kirche auch die prominenten Gäste: Bundeskanzler Olaf Scholz kam mit seiner Ehefrau, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD). CDU-Chef Friedrich Merz kam gemeinsam mit seiner Frau Charlotte - beide waren bereits am Vorabend bei ihrer Ankunft mit einem Privatflieger gesichtet worden. Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und Nordrhein-Westfalens ehemaliger Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) waren unter den Gästen.

Lindner (43) und Lehfeldt (33), die als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt arbeitet, wurden bereits am Donnerstag standesamtlich getraut. Am Freitag feierten sie ihren Polterabend.

Ebenfalls am Freitagabend gab es auch einen kleineren Zwischenfall: Vor einem Hotel in Keitum hätten rund 35 Punks gestanden und seien laut, aber sonst friedlich gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Vermutlich sei es das Ziel der Gruppe gewesen, die Feierlichkeiten des Politikers zu stören, sagte der Sprecher. Dabei hätten sich die Punks allerdings im Hotel geirrt. Die Polizei sprach kurz vor Mitternacht Platzverweise gegen die Gruppe aus und begleitete die Punks schließlich im Zug bis nach Westerland.

Die Hochzeit des Bundesfinanzministers und seiner Frau beschäftigte die Beamten auch am Samstag weiter. So war bereits am Morgen eine nicht genehmigte Drohne über der Kirche gesichtet worden, in der Lindner am Nachmittag heiraten sollte. Der Besitzer konnte aber nicht gefunden werden. Rund um die Kirche waren den Angaben des Sprechers zufolge auch Sprengstoffspürhunde der Polizei im Einsatz. Wie viele Polizisten für die Hochzeit im Einsatz sind, wollte der Sprecher nicht sagen. dpa