Streit über Flächenziel bei Windbranchentag in Husum

Windräder drehen sich in einem Windpark.

Windenergie

Beim Windbranchentag in Husum ist der politische Streit über den Flächenbedarf für die Windenergie in Schleswig-Holstein kurz vor der Landtagswahl noch einmal deutlich geworden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wies bei dem Branchentreffen am Donnerstag Forderungen nach drei statt zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie zurück. „Das werde ich nicht machen.“

Husum - Schleswig-Holstein sei Vorreiter in Deutschland und habe bereits deutlich mehr Flächen ausgewiesen als zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen. Repoweringflächen sollten stärker genutzt werden, sagte Günther. Die Akzeptanz der Windenergie in der Bevölkerung dürfe nicht gefährdet werden.

Umwelt- und Energiestaatssekretär Tobias Goldschmidt vom Koalitionspartner Grüne plädierte dagegen für eine Ausweitung. „Wir brauchen mehr Windenergiefläche.“ Repowering sei eine Lösung. „Aber als Gunststandort für die erneuerbaren Energien, da sind wir uns mit dem Bundeswirtschaftsministerium ganz einig, brauchen wir mehr als zwei Prozent der Landesfläche.“ dpa