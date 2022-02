Stürmisches Wochenende im Norden

Teilen

Eine aufreißende Wolkendecke zieht über eine Wiese hinweg. © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Die Menschen im Norden erwartet ein weiteres stürmisches Wochenende. Besonders am Samstag ziehen an den Küsten Sturmböen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. An der Ostsee stürmt es auf Rügen und in Vorpommern. An der Nordsee können am Freitagabend noch Gewitter aufziehen, am Samstag noch vereinzelt Schauer. Ab und an scheint die Sonne durch, die Temperaturen bleiben mild mit Höchstwerten von sieben Grad in Niedersachsen und sechs Grad in MV.

Hamburg - In der Nacht friert es am Oberharz, sonst liegen die Tiefstwerte zwischen zwei und vier Grad.

In der Nacht zum Sonntag lässt der Wind etwas nach und Regen zieht auf, nur an der Küste können weiter stürmische Böen auftreten. Im Harz fällt Dauerregen mit bis zu 30 Litern innerhalb von 24 Stunden. In höheren Lagen schneit es. Auch weiter nördlich mischt sich Regen mit Graupel. Bei dicken Wolken steigen die Temperaturen nicht über acht Grad. Die Tiefstwerte am Sonntag liegen zwischen zwei Grad in Hamburg und einem Grad im Harz. dpa