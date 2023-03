13-Jährige von Gruppe gequält: Nur eine Täterin strafmündig - Mutter fassungslos wegen Video-Aufnahmen

Da sprechen Sie was an! Wenn ich mich recht entsinne liefen 'Die Straßen von San Francisco' in den Siebziger Jahren Donnerstags um 21.00 Uhr. Bereits in der nächsten Dekade tauchten sie im Nachmittagsprogramm auf. Auch so etwas trug gewiss zur Verrohung der Gesellschaft bei. Allerdings sind der Gründe viele und das will ich hier nicht ausdiskutieren.