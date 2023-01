Sturmtief bringt Orkanböen auf den Inseln und an die Küsten

Teilen

Eine Frau geht am Morgen bei stürmischem Wind auf der Schwäbischen Alb mit ihrem Hund an einem Windsack vorbei. © Thomas Warnack/dpa

Der Sturm wird am Sonntag im Norden ordentlich an den Häusern, Zäunen und Bäumen rütteln. Vor allem an der Küste und auf den Inseln wird es ruppig. Die Wasserstände von Elbe und Nordsee steigen am Nachmittag. Der Hamburger Fischmarkt könnte leicht überschwemmt werden.

Hamburg/Flensburg/Schwerin - Ein Tief über Südskandinavien bringt auch dem Norden Deutschlands heftiges Sturmwetter: Vor allem für die Küsten und die Inseln Schleswig-Holsteins hat der Deutsche Wetterdienst am Sonntag teils orkanartige Böen angekündigt und vor Unwetter gewarnt. „Das Unwetter ist nur an der Küste und auf den Inseln. Ansonsten sollten wir mit Sturmböen auskommen“, sagte DWD-Meteorologin Annett Püschel am Sonntag. Im Binnenland könne es im Zusammenhang mit Schauern und Gewittern im Küstenumfeld auch vereinzelt orkanartige Böen der Stärke 11 geben. „Ansonsten gibt es Böen der Stärke 9 bis 10. Das ist kein Unwetter, aber natürlich schon steifer Wind. Also stürmisch ist das allemal.“

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ging am Sonntag davon aus, dass die Wasserstände der Nordsee und der Elbe am späteren Nachmittag etwa 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen werden. In Hamburg schwappen in der Regel ab etwa 1,5 Metern die ersten Wellen auf den Fischmarkt, und Autos stehen im Wasser.

Die Schauer ziehen im Verlauf des Nachmittags weiter ins Landesinnere und Richtung Osten. Dann könne es auch ganz vereinzelt unwetterartige Böen in Richtung der Insel Fehmarn sowie der Insel Rügen geben.

Das stürmische Wetter werde nicht von langer Dauer sein. Schon am Montag werde sich das Wetter wieder beruhigt haben. Allerdings bringt die neue Woche auch kältere Temperaturen mit sich. Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte von fünf Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag ist bei null bis drei Grad Celsius mit Glättegefahr zu rechnen. dpa