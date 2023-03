Sütterlin-Waack: Land prüft nach OVG-Urteil alle Optionen

Teilen

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Ministerin für Inneres, spricht am Rednerpult. © Marcus Brandt/dpa/Archiv

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts zur Windkraft-Planung will die Landesregierung an einer geordneten Windkraft-Planung festhalten. Bis zur Rechtskraft der Entscheidung vom Mittwoch ändere sich nichts an den derzeitigen Windplänen im Norden des Landes, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag. Die dort ausgewiesenen Vorranggebiete für Windkraft blieben bestehen und bildeten die Grundlage für die Genehmigung beziehungsweise Ablehnung des Baus von Windrädern.

Schleswig - Ob die Landesregierung Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlege, werde nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsgründe entschieden, sagte Sütterlin-Waack. „Die Landesregierung wird alle Handlungsmöglichkeiten prüfen und danach eine Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise treffen für den Fall, dass die Entscheidung rechtskräftig werden sollte.“

Schwarz-Grün will über die bisherige Planung hinaus weitere Windkraft-Flächen in Schleswig-Holstein ausweisen. Die Planung dafür befinde sich bereits in Vorbereitung, sagte Sütterlin-Waack. Aktuelle Potenzialflächen sollen erneut überprüft werden. „Hierfür werden fast alle Kriterien auf den Prüfstand gestellt, ausgenommen davon ist der Abstand zur Wohnbebauung.“

Am Mittwoch hatten die Richter in Schleswig die regionale Windplanung für die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie die Stadt Flensburg für unwirksam erklärt. dpa