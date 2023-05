Sven Martinek bewundert seine moderierende Tochter Esther

Teilen

Die Fernsehmoderatorin Esther Sedlaczek steht vor dem Funkhaus. © Oliver Berg/dpa

Der Schauspieler Sven Martinek bewundert seine älteste Tochter Esther Sedlaczek (37) für ihren Erfolg als Moderatorin. „Ich bin stolz auf sie“, sagte der 59-Jährige am Freitag am Rande der Dreharbeiten zur ARD-Serie „Morden im Norden“. „Aber ich bin auch stolz auf meine anderen Kinder, ich mache da keinen Unterschied“, so der in Magdeburg geborene siebenfache Vater.

Lübeck - Sedlaczek hatte im August 2021 die Moderation der Bundesliga in der Sportschau im Ersten übernommen. Ein Jahr später trat sie die Nachfolge von Jörg Pilawa als Moderatorin der ARD-Quizsendung „Quizduell“ an.

Er habe Sedlaczek bei der Berufswahl weder zu- noch abgeraten, sagte Martinek. „Ich rate all meinen Kindern dazu, ihren Traum zu leben.“ dpa