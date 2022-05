Nach Sylt mit 9-Euro-Ticket: Linke Gruppen planen Anreise zu Promi-Hotspots

Von: Kevin Goonewardena

Chaostage Sylt 2022 nach Einführung des 9-Euro-Tickets? Im Netz kursieren zahlreiche Aufrufe aus der linken Szene. (Symbolbild) © Thomas Koehler/photothek.net/Imago

Kommen mit dem 9-Euro-Ticket etwa auch die Punks nach Sylt? Im Netz kursieren Aufrufe linker Gruppen. Was bislang zu den Plänen bekannt ist.

Sylt/Hamburg – Der lang erwartete Vorverkauf des 9-Euro-Tickets ist in einigen Bundesländern bereits gestartet. Und ganz Deutschland fragt sich: Was wird jetzt aus Sylt? Ausgerechnet der Chef des Sylt Marketings hatte die Häme und den Spott, den die Insulaner wegen ihrer angeblichen Angst vor dem Einfall des Socken- und Sandalen-tragenden bundesdeutschen „Pöbels“ ertragen müssen, durch Aussagen in einem Interview ausgelöst.

Doch nun könnte aus einem anfänglichen Spaß tatsächlich Ernst werden. Die Behörden treffen erste Vorkehrungen, berichtet 24hamburg.de.

Von Chaostagen 2022 Sylt ist mittlerweile die Rede. Tatsächlich haben diese in den 80er und 90er Jahren vor allem in Hannover bereits existiert. Und auch auf Sylt fielen einst schon einmal Punks ein. Damals kamen bis zu 300 von ihnen.