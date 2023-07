Sylt Shuttle: Bahn mit Bio-Kraftstoff-Umstellung zufrieden

Teilen

Fahrzeuge verlassen mit dem Sylt Shuttle der Deutschen Bahn Westerland auf Sylt. Die Züge der Deutschen Bahn fahren auf der Strecke seit einem Jahr mit einem Bio-Kraftstoff statt mit Diesel. © Bodo Marks/dpa/Archivbild

Weg vom Diesel: Der Sylt Shuttle fährt seit einem Jahr mit einem Biokraftstoff auf die Nordsee-Insel. Die Deutsche Bahn ist zufrieden.

Hamburg/Kiel - Seit dem Abschied vom Diesel vor einem Jahr hat der Sylt Shuttle nach Betreiberangaben 2,7 Millionen Liter des Biokraftstoffs HVO vertankt. Damit seien 7600 Tonnen CO2 eingespart worden, teilte die Deutsche Bahn zur Strecke Niebüll-Westerland mit. „HVO ist ein echter Klimaschützer“, kommentierte die Konzernbevollmächtigte der DB für Hamburg und Schleswig-Holstein, Ute Plambeck. „Mit jedem Liter HVO statt Diesel gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität.“ In den kommenden Jahren werde die DB deshalb schrittweise alle noch verbleibenden Diesel-Tankstellen auf HVO umrüsten.

Der Bahn zufolge verursacht HVO im Vergleich zum herkömmlichen Diesel unter dem Strich rund 90 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen. Der Kraftstoff wird aus biologischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt, beispielsweise aus tierischen Fetten aus der Nahrungsmittelverarbeitung, Altspeiseöl oder Gülle. Der von der DB bezogene Biokraftstoff sei zudem frei von Palmöl, hieß es. Für die Marschbahn zwischen Hamburg und Westerland ist kein HVO-Einsatz geplant; diese Strecke wird elektrifiziert.

Mit 17 Millionen Litern des Biokraftstoffs HVO setzt die DB 2023 nach eigenen Angaben gemessen an den ursprünglichen Kalkulationen bereits die doppelte Menge an Biokraftstoff in ihren Dieselloks ein. Damit erreiche der Konzern sein selbstgestecktes Mengenziel für 2025 bereits zwei Jahre früher. Bundesweit werde die DB bis zum Jahresende 14 Tankstellen auf HVO umgerüstet haben.

Das Unternehmen hat bisher rund 1000 Fahrzeuge für die Betankung mit dem Biokraftstoff HVO zugelassen, die Güterverkehrstochter DB Cargo mit 800 Fahrzeugen bereits die gesamte Flotte. In den kommenden fünf Jahren sollen auch die restlichen 2000 Dieselfahrzeuge der DB-Bestandsflotte folgen. dpa