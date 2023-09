Tagung für Kinder und Jugendliche in Lübeck

Jugendliche treffen sich auf einer Wiese. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Fachleute für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Verwaltung und Politik aus ganz Deutschland treffen sich am Freitag und Sonnabend in Lübeck. Zwei Tage lang wollen sie über aktuelle Entwicklungen im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft diskutieren. Ziel sei es, Strategien zu entwickeln, um das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umzusetzen, teilte Schleswig-Holsteins Familienministerium am Montag mit.

Lübeck - An dem Treffen nehmen nach Angaben des Ministeriums auch Mitglieder der kommunalen Kinder- und Jugendparlamente aus ganz Deutschland teil. Zu den Themen des Treffens gehören unter anderem die schleswig-holsteinische Landesstrategie zur Kinder- und Jugendbeteiligung sowie die landesweiten Wahlen der Kinder- und Jugendvertretungen.

Veranstaltet wird das Treffen vom Bundesnetzwerk Kinder- und Jugendbeteiligung. Es setzt sich dafür ein, dass das Beteiligungsrecht von Kindern und Jugendlichen gesetzlich in Bund, Ländern und Kommunen verankert wird. dpa