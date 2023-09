Tanklaster verliert Salzsäure - Autobahnparkplatz gesperrt

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wegen defekter Lastwagen müssen zwei Autobahnparkplätze im Norden gesperrt werden. An der A7 treten mehrere Hundert Liter Kraftstoff aus einem aufgerissenen Tank aus. An der A1 reichen wenige Tropfen einer Säure für die Sperrung eines Parkplatzes.

Großhansdorf/Bollingstedt - Weil ein Lastwagen kleine Mengen Salzsäure verlor, ist ein Parkplatz an der A1 geräumt worden. Der mit 24 Tonnen Salzsäure beladene Tanklaster habe im oberen Bereich leicht gequalmt und sei deshalb am Dienstagmorgen den Beamten einer Streife aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten lotsten den Lastwagen von der Autobahn auf den Parkplatz Ellerbrook bei Großhansdorf (Kreis Stormann), um ihn zu kontrollieren. Dabei stellten sie undichte Deckel am Auflieger fest. Es traten bereits kleine Mengen aus. Der Parkplatz wurde gesperrt und geräumt. Ein Spezialunternehmen pumpte den Tankinhalt um. Verletzt wurde niemand.

Bereits am Montagabend musste wegen ausgelaufenen Kraftstoffs ein Rastplatz an der A7 zwischen Flensburg und Schleswig gesperrt werden. Mehrere Hundert Liter Kraftstoff waren nach einem Zusammenstoß zweier Lastwagen auf dem Parkplatz Jalmer Moor ausgetreten. Der Tank eines der beiden Fahrzeuge sei durch den Zusammenprall aufgerissen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Um den auslaufenden Kraftstoff aufzufangen, wurden unter anderem der Löschzug Gefahrgut der Feuerwehr sowie die Wasserbehörde hinzugezogen. dpa