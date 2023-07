Taufe eines der größten Containerschiffe der Welt

Eines der größten Containerschiffe der Welt ist am Montag in Bremerhaven getauft worden. Zu der Zeremonie kamen rund 800 Gäste, wie die Reederei MSC mitteilte. Der in China gebaute Megafrachter „MSC Michel Cappellini“ ist rund 400 Meter lang und rund 61 Meter breit.

Bremerhaven - Das allein macht ihn jedoch nicht zu einem der größten Containerschiffe weltweit, sondern die Gesamtkapazität, die er maximal fassen kann: 24 346 Standardcontainer. Dies sind gut 300 Standardcontainer mehr als der Koloss „Ever Alot“ transportieren kann, der bislang als größtes Containerschiff der Welt galt. Der Riesenfrachter „Ever Alot“ der taiwanischen Reederei Evergreen hatte erstmals im September 2022 den Hamburger Hafen angelaufen.

Die „MSC Michel Cappellini“ gehört zu einer sechs Schiffe zählenden Baureihe. Im März 2023 wurde mit der „MSC Irina“ das erste ausgeliefert, es folgten zusammen mit der „MSC Michel Cappellini“ bisher drei weitere. Um bei gleicher Länge und Breite mehr Container transportieren zu können, muss höher gestapelt werden. Die „MSC Michel Cappellini“ sei durch den Einsatz modernster Technologien eines der treibstoffeffizientesten Containerschiffe, teilte die in der Schweiz ansässige Reederei mit. dpa