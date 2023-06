Tausende zu Fahrradsternfahrt erwartet: Straßen gesperrt

Tausende Radler werden am Sonntag (ab 8.20 Uhr) in Hamburg zu einer Fahrradsternfahrt erwartet. Die Teilnehmer wollen nach Angaben der Veranstalter von 70 Startpunkten am Stadtrand sowie in Schleswig-Holstein und Niedersachsen losfahren. Am Rödingsmarkt ist am Nachmittag (15.45 Uhr) eine Kundgebung mit Fridays-for-Future-Aktivistin Annika Rittmann und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) geplant.

Hamburg - Danach soll eine Abschlussrunde auf dem Ring 1 um die Binnenalster gefahren werden.

Die Veranstalter fordern mehr Radwege und weniger Autobahnen sowie eine sichere und komfortable Elbquerung. Allerdings können Radfahrer bereits den Alten Elbtunnel und mehrere Elbbrücken nutzen. Auch die Elbfähren nehmen kostenfrei Fahrräder mit. Eine Route der Sternfahrt führt am Sonntag erstmals seit 2019 wieder über die Köhlbrandbrücke, die sonst Autos und Lastwagen vorbehalten ist.

Veranstaltet wird die Aktion vom Bündnis „Mobil ohne Auto Nord“, an dem neben dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und Umweltverbänden auch die Nordkirche beteiligt ist. Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen und rät Autofahrern, auf U- und S-Bahn umzusteigen. Unter anderem werden die B75 und die Autobahn A255 in Richtung Innenstadt vorübergehend gesperrt. dpa