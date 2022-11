The Ocean Race: Herrmanns Team für Weltumseglung komplett

Für Boris Herrmann beginnt die nächste Weltumseglung schon am 15. Januar 2023: Für seine Premiere im The Ocean Race hat der Hamburger Skipper der "Malizia – Seaexplorer" sein Team formiert. © Loic Venance/3p-afp/dpa/Archivbild

Boris Herrmann hat das Team für seine Premiere im The Ocean Race beisammen. Zwei neue Mitglieder machen die Malizia-Crew komplett.

Hamburg - Segelprofi Boris Herrmann hat sein Team für die Mannschaftsweltumseglung The Ocean Race komplettiert. Zu den Kernmitgliedern Will Harris (Großbritannien), Rosalin Kuiper (Niederlande) und Nicolas Lunven (Frankreich) kommen Hochsee-Veteran Yann Eliès und die Mathematik-Doktorin Axelle Pillain aus Frankreich hinzu. Das Rennen startet am 15. Januar nächsten Jahres vor Alicante. Es gilt als wichtigste Mannschaftsweltumrundung des internationalen Segelsports.

Das Ocean Race wird auf Yachten des Typs Imoca mit vierköpfigen Crews nebst einem Reporter gesegelt. Herrmanns Team Malizia wird auf den sieben Etappen rotieren. Neben der unter deutscher Flagge startenden Herrmann-Crew geht ein weiteres Boot mit deutschen Seglern ins Rennen. Das französisch-deutsche Team Europe (Guyot Environmental) wird von den Co-Skippern Benjamin Dutreux aus Frankreich und dem Berliner Robert Stanjek geführt. Damit sind erstmals seit der Rennpremiere 1973 zwei deutsch geprägte Crews am Start.

Bekannt wurde The Ocean Race in Deutschland durch Teilnehmer wie Tim Kröger (Hamburg), Toni Kolb (Südafrika) oder Michael Müller (Altenholz) und durch den Sieg der „illbruck“ bei der achten Auflage 2001/2002. Die kommende Edition führt die Crews von Alicante über sieben Etappen und 32.000 Seemeilen um die Welt in den italienischen Zielhafen Genua. Für den 9. Juni 2023 ist ein sogenanntes „Fly-By“ der Flotte vor Kiel geplant. dpa