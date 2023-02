The Ocean Race: Team Malizia verteidigt Führung

Team Malizia bei der Ankunft von Etappe 2 in Kapstadt. © Alec Smith/Team Malizia/The Ocean Race/dpa/Archivbild

Zwei Tage vor dem Start der Ocean-Race-Königsetappe hat Boris Herrmanns Team Malizia Platz drei im Hafenrennen von Kapstadt ersegelt. Nach dem Auftaktsieg von Alicante verteidigte die Mannschaft auf dem Boot unter deutscher Flagge ihre Führung in der sogenannten In-Port-Wertung. Die Ergebnisse der Kurzrennen in den Etappenhäfen spielen zwar für die Ocean-Race-Wertung keine direkte Rolle.

Kapstadt – Am Ende der Weltumseglung könnte die In-Port-Platzierung aber maßgebend sein, wenn zwei Mannschaften nach sieben Etappen um die Erde punktgleich sind. Damit könnten die Leistungen in den Hafenrennen bei einem engen Finale sogar über den Gesamtsieg entscheiden.

Das Kurzrennen in Kapstadt gewann am Freitag in Winden um 15 bis 18 Knoten nach 43 Minuten Kevin Escoffiers Schweizer Team Holcim-PRB vor dem US-Team 11th Hour Racing. „Die Winde waren mit dem Tafelberg im Hintergrund sehr drehend. Aber wir sind happy und können jetzt die Aussicht genießen“, sagte „Holcim-PRB“-Skipper Escoffier, dessen Team nach zwei Etappensiegen auch die Ocean-Race-Wertung anführt. Das Guyot Environnement – Team Europe mit dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek segelte im Kapstadt-Kurzrennen auf Platz vier. Paul Meilhats französisches Team Biotherm musste aufgeben, weil eines der Foil (dt.: Tragfläche) der weiß-blauen Rennyacht an der Startboje hängengeblieben war. dpa