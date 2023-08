THW-Coach Jicha rechnet mit engem Meisterschaftsrennen

Teilen

Kiels Trainer Filip Jicha beobachtet das Auftakttraining für die kommende Saison. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Trainer Filip Jicha von Rekordmeister THW Kiel rechnet erneut mit einem engen Rennen um den Titel in der bevorstehenden Saison der Handball-Bundesliga. „Es wird wohl wieder den bekannten Fünfkampf geben“, sagte der 41-jährige Tscheche den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) in einem Interview (Donnerstag).

Kiel - Er rechnet damit, dass die Füchse Berlin, Champions-League-Sieger SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen die größten Konkurrenten des Titelverteidigers sein werden. „Das sind die Vereine mit den höchsten Ambitionen“, sagte Jicha und ergänzte: „Aber traditionell haben auch Melsungen und Hannover einen guten Kader.“

Der THW-Coach ließ auch einen Seitenhieb auf Simon Pytlick nicht aus. Der dänische Weltmeister, der als Neuzugang zur SG Flensburg-Handewitt gewechselt ist, hatte den SG-Kader als stärker als jenen des THW bezeichnet. Jichas Antwort: „Wenn er das meint. Mir obliegt es nicht, andere Mannschaften zu bewerten und Vergleiche zur letzten Saison zu ziehen. Wir konzentrieren uns nur auf uns.“

Die Antwort wird es schon am 7. September geben, wenn der THW zum 109. Schleswig-Holstein-Duell in Flensburg antritt. In die Saison starten die Kieler am 23. August (19.00 Uhr/Dyn) mit dem Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Das erste Ligaspiel bestreiten die „Zebras“ am 27. August (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. dpa