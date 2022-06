THW Kiel gewinnt Spiel um Platz 3 bei Königsklassen-Final4

Ein Handball wird gefangen. © Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Der THW Kiel hat das Final4 in der Champions League mit einem versöhnlichen Sieg abgeschlossen. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann am Sonntag in Köln das Spiel um Platz 3 gegen Ungarns Topclub Telekom Veszprem mit 3:1 im Siebenmeterwerfen und verabschiedete sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause. Nach 60 Minuten hatte es 34:34 (14:

Köln - 18) gestanden. Die Chance auf den fünften Triumph in der Königsklasse hatte der THW am Vortag durch ein 30:34 im Halbfinale gegen Rekordsieger FC Barcelona eingebüßt.

In der bedeutungslosen Partie gegen Veszprem agierte Kiel in den ersten 20 Minuten auf Augenhöhe, geriet dann aber bis zur Pause mit vier Toren in Rückstand. Nach dem Wechsel mobilisierte das Team von Trainer Filip Jicha noch einmal die letzten Kraftreserven und schaffte zehn Minuten vor dem Ende beim 30:30 erstmals wieder den Ausgleich.

Im Duell vom Siebenmeterstrich hatte der THW, für den Mykola Bilyk mit sieben Toren bester Werfer war, dann die besseren Nerven und einen überragenden Niklas Landin im Tor. Der dänische Weltmeister wehrte zwei Würfe ab. dpa