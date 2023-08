THW Kiel: Meistertitel im Sinn, aber nicht auf der Zunge

Kiels Trainer Filip Jicha beobachtet das Auftakttraining für die kommende Saison seiner Mannschaft. © Gregor Fischer/dpa

Die Handballer des THW Kiel haben die 24. deutsche Meisterschaft im Sinn, doch als Lautsprecher betätigten sich die Verantwortlichen des Titelverteidigers und Rekordmeisters bei der Saisonpressekonferenz am Donnerstag nicht. „Unser übergeordnetes Ziel ist es, uns wieder für die Champions League zu qualifizieren“, sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Kiel - Etwas konkreter wurde da schon Trainer Filip Jicha: „Wir sind in den letzten vier Jahren dreimal Meister geworden. Das spricht für sich, spricht für die Jungs“, sagte der Tscheche und ergänzte: „Wir werden auf dem Weg nichts ändern.“

Am Sonntag spielen die „Zebras“ ein Vorbereitungsturnier in der heimischen Arena. Zu Gast sind der polnische Spitzenclub Wisla Plock und der Bundesliga-Rivale HSV Hamburg. Ernst wird es dann mit dem Supercup am 23. August (19.00 Uhr/Dyn) in Düsseldorf gegen den Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Das erste Bundesliga-Spiel bestreiten die Kieler am 27. August (15.00 Uhr/Dyn) beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. dpa