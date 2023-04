THW Kiel nach 30:26 in Gummersbach neuer Tabellenführer

Kiels Steffen Weinhold (r) in Aktion. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Rekordmeister THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Norddeutschen setzten sich am Sonntag mit 30:26 (12:10) bei Aufsteiger VfL Gummersbach durch und schoben sich mit 40:8 Punkten am bisherigen Spitzenreiter Füchse Berlin (39:9) vorbei. Titelverteidiger SC Magdeburg musste beim 27:27 (13:16) bei der MT Melsungen einen Rückschlag hinnehmen, bleibt mit 38:

Gummersbach - 10 Zählern aber Dritter.

Beim Comeback von Steffen Weinhold nach dessen Schulterverletzung war Niclas Ekberg mit sieben Treffern bester Werfer der „Zebras“. Für Gummersbach waren Ellidi Vidarsson und Lukas Blohme je fünfmal erfolgreich.

Im Traditionsduell mit dem VfL brauchte die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha fast eine Halbzeit, bis sie ins Spiel gefunden hatte. In der 25. Minute schaffte Rune Dahmke erst das 8:8, dann traf Hendrik Pekeler zum 9:8 für die Gäste. Gummersbach hielt auch nach der Pause gut mit, hatte der Wucht der Kieler dann aber zu wenig entgegenzusetzen. Rote Karten gegen Vidarsson und Miro Schluroff schwächten die Gastgeber zusätzlich.

Mit dem Schwung der Tabellenführung können die Jicha-Schützlinge jetzt die nächsten Aufgaben angehen. Und gleich die erste davon hat es in sich. Am Ostersonntag (14.00 Uhr/Sky) empfangen die Kieler den Titelverteidiger aus Magdeburg in der heimischen Arena. dpa