THW Kiel von der kommenden Saison an mit neuem Ausrüster

Teilen

Kiels Henri Pabst (M) klatscht mit seinen Teamkollegen ab. © Gregor Fischer/dpa

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat einen neuen Ausrüster. Der Bundesligist teilte am Dienstag mit, dass er von der Saison 2023/24 an vom Sportartikel-Unternehmen Puma ausgestattet wird. Über die Dauer der Zusammenarbeit wurden keine Angaben gemacht. Es wurde in der Mitteilung lediglich eine „langfristige Partnerschaft“ genannt.

Kiel - Puma löst am Saisonende den dänischen Sportartikel-Hersteller hummel nach vier Jahren ab. Die Kieler hatten in der vergangenen Woche die vorzeitige und einvernehmliche Auflösung des bis 2025 laufenden Vertrages mit hummel verkündet. Zuvor hatte Kiels der Nordrivale SG Flensburg-Handewitt vermeldet, dass er von diesem Sommer an eine auf fünf Jahre angelegte Partnerschaft mit der dänischen Firma eingeht.

Das aus Herzogenaurach stammende Unternehmen Puma stattet im deutschen Vereins-Handball derzeit Kiels Liga-Rivalen Füchse Berlin und HSV Hamburg sowie das Damen-Team von Borussia Dortmund aus. Seit Juli 2020 ist der Sportartikelhersteller auch Ausrüster der Auswahlmannschaften des Deutschen Handballbundes. dpa