THW Kiel zu Saisonbeginn im stressigen Drei-Tage-Rhythmus

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist schon zum Saisonstart im einem engen Spiel-Rhythmus. Das Team von Trainer Filip Jicha muss alle drei bis vier Tage ein Spiel in der Bundesliga oder der Champions League bestreiten. Einschließlich der Bundesliga-Partie am Sonntag gegen TVB Stuttgart (36:23) hat der THW Kiel elf Spiele in 36 Tagen zu meistern, ehe er eine zehntägige Verschnaufpause erhält.

Kiel - Was im Fußball englische Wochen genannt wird, ist im Handball Alltag. Am Mittwoch treten die Kieler beim SC DHfK Leipzig an, am Sonntag erwarten sie den Bergischen HC, drei Tage später kommt in der Champions League der norwegische Meister Elverum Handball.

Schon am Dienstag ist Reisetag nach Leipzig. „Das ist ein sehr schweres Auswärtsspiel“, sagte Jicha. Die Sachsen verloren ihr erstes Bundesliga-Spiel in Hannover zwar mit 22:25, hatten in Sime Ivic aber einen herausragenden Torschützen. Seine neun Torwürfe verwandelte der kroatische Rückraumspieler allesamt. „Um an die Punkte zu kommen, müssen wir am Mittwoch alles reinhauen“, sagte Jicha. dpa