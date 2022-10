THW will zwei Punkte bei „einer der stärksten Mannschaften“

Teilen

Ein Handball wird gefangen. © Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Handball-Bundesligist THW Kiel tritt am Donnerstag in der Champions League beim polnischen Serienmeister KS Kielce mit Respekt an. „Kielce hat eine der stärksten Mannschaften Europas, was man nicht zuletzt beim Final Four eindrucksvoll gesehen hat“, sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak am Mittwoch. Der Champions-League-Sieger von 2016 stand im Wettbewerb der Vorsaison im Finale.

Kiel - „Trotzdem fahren wir natürlich dorthin, um am Ende zwei Punkte mitzunehmen“, sagte Duvnjak. Beide Mannschaften haben in der Gruppe B jeweils vier Punkte auf dem Konto. In einem Pflichtspiel wartet der THW Kiel seit mehr als elf Jahren auf einen Sieg gegen die Polen, die mit Kapitän Andreas Wolff im Tor einen ehemaligen Kieler als starken Rückhalt haben. Trainer Talant Dujshebaev hat in der polnischen Meisterschaft einige seiner Topspieler für die Partie mit dem THW geschont. Das Spiel wird vom Streamingdienst DAZN (20.45 Uhr) übertragen. dpa