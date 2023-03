Till Brönner bringt Kampen Jazz wieder nach Sylt

Trompeter Till Brönner steht während eines Auftritts auf der Bühne. © Bodo Schackow/dpa/Archiv

Der Jazz-Trompeter Till Brönner bringt nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause wieder das Open-Air-Festival Kampen Jazz nach Sylt. Der Strönwai - die Flaniermeile in Kampen - werde sich vom 30. Juni bis zum 1. Juli wieder in eine der beliebtesten Jazz-Bühnen Norddeutschlands verwandeln, teilte ein Veranstaltungssprecher am Freitag in Hamburg mit.

Kampen - Wie auch schon in den vier vorherigen Ausgaben des Festivals ist der Eintritt dank vieler Sponsoren kostenfrei. Wer in diesem Jahr auf der Bühne stehen wird, soll demnächst bekannt gegeben werden.

„Ich bin überglücklich, dass wir endlich wieder beste Jazz-Musik nach Sylt bringen dürfen und unseren langersehnten fünften Geburtstag mit unseren Fans in Kampen feiern können“, sagte der fünfmalige Echo-Preisträger Till Brönner laut Mitteilung dazu. Der 51-Jährige hatte das Festival 2016 gemeinsam mit dem Veranstalter Dariush Mizani und der Gemeinde Kampen ins Leben gerufen. dpa