Timo Gaarz zum neuen Landrat in Ostholstein gewählt

Timo Gaarz wird im Sommer neuer Landrat des Kreises Ostholstein. Der Kreistag wählte den 45 Jahre alten Diplom-Finanzwirt am Dienstag mit 37 Stimmen. Sein Gegenkandidat Joachim Teschke, Leiter des Fachbereichs Finanzen und Wirtschaft in Bargteheide, erhielt 19 Stimmen, es gab zwei Enthaltungen. Unmittelbar nach der Wahl sagte Gaarz, er freue sich auf die neue Aufgabe:

Eutin - „Mit Respekt und mit Bock möchte ich hier der Landrat von Ostholstein sein. Ich nehme die Wahl an.“

Gaarz wird im Juli Nachfolger von Reinhard Sager (CDU), der seit 2001 der erste direkt gewählte Landrat des Kreises Ostholstein ist. Seit 2008 ist Sager Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages und seit 2014 Präsident des Deutschen Landkreistages. An der Spitze des Deutschen Landkreistags bleibt der 63-Jährige bis 2024.

Gaarz lebt in Heiligenhafen, ist verheiratet, hat eine Tochter und ist seit fast zehn Jahren stellvertretender Landrat des Kreises Ostholstein. In seiner Vorstellungsrede versprach der 45-Jährige, er wolle eine kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung pflegen. Er sehe sich als Dienstleister und Kümmerer für die Menschen in Ostholstein. „Mein Platz ist nicht nur auf der Kommandobrücke, man wird mich auch im Maschinenraum finden.“

Als Landrat wird Gaarz der Verwaltungschef des Kreises mit rund 200 000 Einwohnern, der die Städte Bad Schwartau, Eutin, Fehmarn, Heiligenhafen, Neustadt i. H. sowie Oldenburg i. H. und 36 Gemeinden umfasst. Seine Amtszeit dauert bis 2029. dpa